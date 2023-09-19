中秋好去處｜PopWalk天晉滙「PopWalk動漫一番街」 《新世紀福音戰士》打卡專區+原創將軍澳跨灣大橋場景

PopWalk天晉滙即日起至10月2日以AI動漫風打造全新日系街道場景，與本地著名動漫風插畫家五厘米鐵道合作，在場內設置原創的將軍澳跨灣大橋場景。同時，PopWalk天晉滙即日起至9月24日逢周五、六、日及公眾假期舉行「PopWalk動漫一番街」，日本動畫《新世紀福音戰士》人氣角色碇真嗣、綾波麗、明日香與一眾EVA機體在Ocean PopWalk恭候大家，The Point會員在指定日期可憑指定積分或消費即可cosplay扮演心愛動漫角色。除了變裝及朝聖各個打卡專區，更有期間限定店及「動漫周邊熱購站」，可購買心水動漫商品。

另外，The Point會員可憑積分或指定電子消費參與多項活動與工作坊，包括「動漫飯盒親子丼製作」、「動漫迷Challenge！」、「五厘米鐵道電繪介紹及填色工作坊」、「動漫繪畫比賽」及「動漫風立體相框製作」等。臨近中秋佳節，Popwalk更將在9月24日舉辦「動漫‧月夜祭」，以有獎日式祭典小遊戲、日式小食攤位、浴衣試穿體驗、免費燈籠派發、夜祭動漫打卡場景等，讓大家感受日本祭典的熱鬧氣氛。

PopWalk天晉滙「PopWalk動漫一番街」

日期：即日至10月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：PopWalk天晉滙1、2、3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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