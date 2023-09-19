恒隆七大商場「hello限時獨家賞」　購物消費有機會贏日韓台泰機票　夜消費可獲雙倍積分｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

恒隆商場即日至9月30日推出「hello限時獨家賞」推廣活動，hello會員於活動期間在恒隆旗下指定七大商場及中環物業（Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場、淘大商場），憑單一電子消費滿指定金額，有機會贏取豐富獎賞，包括香港航空日韓台泰來回機票、3香港30日數據通行證及高科技FOREO LUNA 4淨透紓緩潔面儀等。

恒隆亦推出「Late Night Delight消費現金回贈企劃」，hello會員於晚上8時或之後，在指定商場內任何一間餐飲商戶入座，並以電子方式付款（滿100元或以上），可獲雙倍hello積分。

「hello限時獨家賞」@恒隆商場

日期：即日至9月30日

參與商場：Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場、淘大商場

註：資料以主辦方公布為準

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