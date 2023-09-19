MOKO新世紀廣場「旺角小夜市」+「新地商場．夜遊加倍賞」　晚上8時後消費賺雙倍積分、1小時免費泊車｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

MOKO新世紀廣場舉行的「旺角小夜市」，中秋國慶長假期期間（9月29日至10月2日）營業時間延長至晚上9時半，讓大家可在中秋夜盡情消費。另外，商場即日至10月31日推出「新地商場．夜遊加倍賞」，The Point會員憑即日晚上8時後發出之單一電子發票消費滿$100並成功登記積分，可賺取額外1倍積分。車主會員即日於晚上8至10時入車及即場驗證「免觸式泊車服務」，送1小時免費泊車券。

旺角小夜市@MOKO新世紀廣場

日期：9月29日至10月2日

時間：11:30am-9:30pm

地點：MOKO新世紀廣場L2樓層長廊/L3樓層長廊

新地商場．夜遊加倍賞@MOKO新世紀廣場

日期：即日至10月31日

時間：10:00am-10：00pm

地點：MOKO新世紀廣場L1樓層顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準

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