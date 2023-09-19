中秋好去處｜如心廣場「山系營區中秋夜間市集」、音樂會

如心廣場聯乘露營資訊平台HKCAMP，9月22日至10月8日在商場一期露天廣場及1樓中庭打造Moonlight Camping Fest。如心廣場亦推出3大夜間活動︰夜間Chill「營」音樂會、Chill住「營」月夜飲品換領、山系營區中秋夜間市集。

夜間Chill「營」音樂會

9月22日-10月8日逢周末、公眾假期及中秋節期間，8pm-10pm，共20個音樂單位現場演出。（9月29日中秋節9pm-11pm）

地點：如心廣場一期露天廣

Chill住「營」月夜 飲品換領活動

9月22日起逢周末或公眾假期的指定日子，8pm-10pm，顧客可透過商場的Chill住「營」月夜飲品換領活動，免費獲贈指定飲品。

換領方法：讚好（like）NINA MALL如心廣場facebook專頁，及完成指定任務。數量有限，先到先得，送完即止

換領地點：如心廣場一期露天廣場

山系營區中秋夜間市集

日期：9月22日-10月8日逢周五、周六、周日及公眾假期

地點：如心廣場一期1樓中庭

時間：12nn-8pm（9月29日中秋節12nn-10pm）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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