親子好去處｜Mattel PlayHouse香港站@九龍灣國際展貿中心　Trip.com會員即日至9月30日購票享獨家優惠

Mattel PlayHouse香港站將於9月24日至11月12日假九龍灣國際展貿中心Let’s Play Entertainment Centre登場，香港站提供12個互動遊戲及有趣的打卡位，小朋友可一次過置身不同主題區，扮演心儀角色，例如變身小賽車手在Hot Wheels的橙色跑道上奔馳；與Barbie一起發揮創意，透過虛擬實境技術模擬穿上各式各樣的制服，投身夢想職業；與Thomas and Friends共同展開冒險旅程，坐上湯瑪士小火車穿梭多多島，大玩電玩遊戲挑戰各種難關。Mattel PlayHouse香港站門票由Trip.com獨家代理，Trip.com會員可於9月5日起優先訂購Mattel PlayHouse香港站門票，即日至9月30日提供獨家優惠。

Mattel PlayHouse香港站@九龍灣國際展貿中心

日期：9月24日至11月12日

時間：1:00pm-6:40pm（周六、日及公眾假期：10:00am-6:40pm，特選周二或周三休館）

地址：九龍灣國際展貿中心B102-111 Let’s Play Entertainment Centre

門票詳情：hk.trip.com

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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