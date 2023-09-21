中秋好去處｜荃灣廣場「麥田捕手 X My Little coffee • Coffee Mood品味咖啡2023」市集　HAPPY MOONWALK裝置打卡度佳節

荃灣廣場即日起至10月2日舉辦「麥田捕手 X My Little coffee • Coffee Mood品味咖啡2023」市集及系列活動，市集匯聚逾40個參展單位，包括來自世界各地的特色咖啡品種和沖泡工具，以及不少跟咖啡配搭相宜的甜點美食。鍾情咖啡可以體驗4大特色工作坊，包括杯測咖啡體驗、品味咖啡分享會、掛耳包DIY工作坊及自己咖啡自己沖體驗，第五屆「創意咖啡調配比賽」決賽更會於9月24日舉行，參賽者將挑戰以不同的食材及配搭創作出口味獨特的咖啡特飲。

另外，荃灣廣場即日起至10月15日在L5 PLAYGARDEN特設「HAPPY MOONWALK」裝置，當中有3米高巨型月兔空降打卡必到場景、萌爆玉兔燈籠工作坊以及假日Busking表演，陪大家中秋賞月。

荃灣廣場「麥田捕手 X My Little Coffee • Coffee Mood品味咖啡2023」市集

日期：即日至10月2日

時間：周一至五：11:00am-9:00pm

周六、日、公眾假期及9月29日：11:00am-10:00pm

地點：荃灣廣場L1中庭

「HAPPY MOONWALK」秋日打卡場景

日期：即日至10月15日

時間：10:30am-10:00pm（9月29及30日延長開放時間至11:00pm）

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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