荃灣廣場「夜消費 多重賞」　晚上8時後指定消費獲購物贈券、1小時免費泊車｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

荃灣廣場「夜消費 多重賞」：The Point會員以500分更可換領萌萌兔棉花糖乙支及$200商戶優惠券。（圖片由相關機構提供）

荃灣廣場每晚8時起舉行「夜消費 多重賞」，包括The Point會員尊享中秋獎賞、指定消費獲購物贈券及1小時免費泊車等，禮品數量有限，換完即止。

荃灣廣場「夜消費 多重賞」

1. The Point會員尊享「中秋賞月獨家體驗」：於中秋正日（9月29日）晚上讚好或追蹤荃灣廣場facebook、Instagram、小紅書或WeChat公眾號，並上載相片至個人facebook、Instagram或小紅書，標籤「#TsuenWanPlaza」，即可獲贈精美燈籠乙個；The Point會員以500分更可換領萌萌兔棉花糖乙支及$200商戶優惠券。

2. 「夜消費獎賞」：9月29日至10月31日憑晚上8時後於場內零售商戶以電子貨幣消費滿$500或以上的有效發票，即賞$50商場購物贈券或Coffee Brandy乙支（只限9月29日至10月2日）。

3. 「睇戲有賞」：9月29日至10月31日憑晚上8時後的荃灣廣場百老匯戲院票尾2張，即可獲贈$30商場購物贈券。

4. 「雙倍積分及額外賞一小時泊車優惠券」：即日起至10月31日The Point會員憑即日晚上8時後於零售商戶以電子貨幣消費滿$100或以上的單據，即可登記雙倍積分；憑即日晚上8時後以電子貨幣消費的單據換領免費泊車，可額外獲得1小時免費泊車券。

地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

詳情：www.tsuenwanplaza.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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