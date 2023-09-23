下午茶之選｜香港港麗酒店樂聚廊「愛心粉『熊』下午茶」

香港港麗酒店與香港癌症基金會於即日至10月31日攜手呈獻「愛心粉『熊』下午茶」，炮製一系列粉紅美點，鹹點有鵝肝慕絲配士多啤梨、蟹肉配西瓜及紅菜頭醃三文魚配辣根忌廉，甜點有迷你紅桑子法式泡芙、荔枝紅桑子玫瑰慕絲蛋糕、雲呢拿士多啤梨蛋糕、白朱古力紅果杯、紅桑子朱古力棒棒，以及經典英式鬆餅。餐飲可選擇「粉紅佳人」主題特飲，亦可配即磨咖啡或TWG茗茶。

惠顧雙人下午茶更可獲贈香港港麗酒店獨家推出的粉紅限定版港麗小熊乙隻，如惠顧一人份下午茶，只需另加港幣$68購買乙隻，數量有限，售完即止。而所得部分收益將會捐贈予香港癌症基金會關注乳癌活動。

香港港麗酒店樂聚廊「愛心粉『熊』下午茶」

供應期：即日至10月31日

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：周一至周五：一位$358，兩位$688；周六、日及公眾假期：一位$368，兩位$698（另設加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891

網上商店：eshop.conraddining.com/product-category/dining-experience

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm