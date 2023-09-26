下午茶之選｜香港半島酒店 x 天星小輪 「維港半島經典下午茶」　坐「世星號」歎下午茶

香港半島酒店與天星小輪合作，即日起至12月17日推出「維港半島經典下午茶」，再續海上美食之旅。大家可乘坐「世星號」，在每周六和周日展開105分鐘的維多利亞港華麗下午茶體驗（設不適用日期），為慶祝倫敦半島酒店開幕，由9月16日起可品嘗「All Things British下午茶」，向傳統英式下午茶致敬。「世星號」亦將於11月25日至12月17日提供節日限定「願望之樹下午茶」，重點推出一系列充滿節日色彩的鹹甜美點，迎接聖誕佳節。每售出一個下午茶，酒店將會捐出5美元予本地慈善機構願望成真基金。不同主題的「維港半島經典下午茶」，另可配搭精選葡萄酒或香檳，魚子醬亦可額外付費加配。另外，今季船上的現場音樂演奏將採用全新的現代歌單，為客人帶來聽覺享受，昇華整個航程。

香港半島酒店 x 天星小輪「維港半島經典下午茶」

供應期：即日至12月17日（逢周六、日）

供應時間：1:00pm-2:45pm或4:00pm-5:45pm

價錢：每位$750（另設加一服務費）

電話：2696 6691或2696 6693，或電郵至diningphk@peninsula.com

詳情：gift.peninsula.com

註：資料及價錢以主辦方公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm