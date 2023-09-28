下午茶之選｜香港JW萬豪酒店The Lounge X Sisley　歎下午茶送護膚禮品

香港JW萬豪酒店The Lounge與法國護膚品牌Sisley合作，10月2日起至11月30日推出聯乘下午茶，甜點有銀杏芝麻配柚子啫喱、薰衣草芝士餅、香草焦糖蘋果、柑橘蛋白脆餅及蜜糖乳酪法式蛋糕；鹹點則有魚子醬龍蝦銀杏沙律配芒果醬、銀杏洋葱醬脆筒、薰衣草鵝肝醬朱古力慕絲、薰衣草黑莓羊奶芝士包、古法鮑魚撻及鮮帶子配紅椰菜醬馬郁蘭油，加上原味及提子英式鬆餅，可以再呷一口Tea WG香茗或香濃咖啡，或額外點選Moёt & Chandon香檳（每杯$130），享受寫意午後時光。每位享用聯乘下午茶的客人可獲贈一份Sisley禮品套裝，送完即止。

香港JW萬豪酒店The Lounge X Sisley聯乘下午茶

供應日期：10月2日至11月30日

供應時間：每天3:30pm-5:30pm

價錢：

周一至周五：每位$328，兩位$608（另設加一服務費）

周六、日及公眾假期：每位$368，兩位$668（另設加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

查詢電話：2810 8366或電郵jwmarriott.hk@marriotthotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm