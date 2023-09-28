su:m37°升級版Water-full深海補濕系列　三重深海保濕力打造水光肌

su:m37°升級版Water-full深海補濕系列（圖片由相關機構提供）

深海補濕三件特別套裝(AI限量版)（圖片由相關機構提供）

su:m37°推出升級版Water-full深海補濕系列，配方加入海洋益生菌及6種透明質酸，幫助強化三重保濕力，達到「補水、鎖水、持水」。海洋益生菌與透明質酸兩者結合成「海洋益生菌透明質酸」，有助強化肌膚屏障、減少細紋瑕疵，展現潤澤清新的健康美肌。

su:m37°升級版Water-full深海補濕系列

深海補濕清透爽膚水（$380／170ml）

深海補濕鎮靜安瓶精華（$660／50ml）

深海補濕水分光彩乳液（$400／120ml）

深海補濕鎮靜啫喱面霜（$560／50ml）

深海補濕氨基酸潔面泡沫（$260／200ml）

深海補濕噴霧（$290／60ml+60ml補充裝）

深海補濕面膜3部曲（$390／一盒10片）

深海補濕三件特別套裝(AI限量版)（$950，價值$1476，包含深海補濕清透爽膚水170ml+20ml、深海補濕水分光彩乳液120ml+20ml、深海補濕鎮靜啫喱面霜20ml+10ml、深海補濕鎮靜安瓶精華5ml x3、深海補濕氨基酸潔面泡沫40ml）

銷售點：su:m37°專櫃或專門店

查詢電話：2832 3389

註：資料及價錢以品牌公布為準

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