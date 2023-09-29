下午茶之選｜柏寧酒店「Ebb & Flow X MALIN+GOETZ」下午茶

柏寧酒店旗下大堂酒廊Ebb & Flow與都市生活品牌MALIN+GOETZ，於10月1日至31日合作推出下午茶，以「非傳統園藝草莓系列」為創作靈感，炮製包括與草莓系列相協調的美食。鹹點小食包括吞拿魚三文治配紅洋葱醬、希靈魚子蟹肉酥盒配粉紅胡椒及​​香草醬意式青瓜配脆多士；甜點則有佛手柑及芒果餅、士多啤梨及佛手柑朱古力杯、新鮮士多啤梨及粉紅胡椒拿破崙，以及士多啤梨及原味鬆餅配果醬及忌廉。下午茶的客人可以選擇各種清爽的飲料，包括MALIN+GOETZ的草莓冰沙、咖啡和各種精選優質茶品。每名享用「Ebb & Flow 和 MALIN+GOETZ 下午茶套餐」套餐的賓客，會獲得一份由MALIN+GOETZ送出的草莓系列套裝、樣品試用套裝及現金券，數量有限，送完即止。

「期間限定Ebb & Flow X MALIN+GOETZ下午茶」@柏寧酒店

供應期：10月1日至31日（周六、周日和公眾假期）

價錢： 兩位$458，一位$258（另設加一服務費）

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下

查詢電話：2839 3389

網址：www.parklane.com.hk/ebb-and-flow.html

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm