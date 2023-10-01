好去處｜利園區：城市露營體驗、滑板聯乘DJ潮玩派對、一對一籃球表演、Night Out妝容造型、驚喜派送和快閃表演

利園區即日至10月2日、10月5-8日期間，將舉辦「WE CHILL、WE SKATE、WE BALLERS、WE BEAUTY、WE SURPRISE」五大期間限定主題活動，包括白沙道城市露營體驗、滑板聯乘DJ的潮玩派對、熱血一對一籃球表演、Night Out妝容造型，以及連串驚喜派送和快閃表演，在悠然爵士樂襯托下，打造至CHILL自在難忘體驗。希慎廣場更將設有霓虹燈籃球場、全透明巨型美妝箱等，創造耀眼奪目打卡時刻。活動期間，多間商舖更會延長營業時段，勢將熱鬧氣氛延續至夜深。

白沙道戶外露營節

10月5-8日一連四晚，利園區白沙道將聯手i.t. blue block打造成露營營地，以山系型格帳篷及露營桌椅佈置，掛上具懷舊風調的戶外裝飾串燈，讓大家在營地席下享受愜意盎然的藝文活動，聽着悠揚的結他聲及色士風緩緩奏起。利園區更會聯合一系列精選餐飲商戶，例如Small調製多款特色雞尾酒，山浪Mt Waves供應限定聯乘食品，悅和醬園聯乘山浪推出氣泡楓糖漿梅酒紅茶。

活動日期：2023年10月5-8日

活動時間：5:00pm-11:00pm

地點：白沙道

註：須按主辦單位現場指示進場

滑板表演與DJ音樂潮玩派對

日期：即日至10月1日、10月5-7日

時間：8:00pm-11:00pm

地點：希慎廣場4樓#UrbanPark

註：須按大會現場指示進場

限定一對一籃球表演賽

活動日期：即日至10月2日、10月6-7日

活動時間：7:30pm-9:30pm（表演賽於指定時間舉行，詳情在Lee Gardens社交平台公布）

地點：希慎廣場5樓中庭

全透明巨型美妝箱

活動日期：10月5-8日

活動時間：11:00am-11:00pm

地點：希慎廣場1樓中庭（工作坊詳情在Lee Gardens社交平台公布）

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好去處：bit.ly/3KOkEPI

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