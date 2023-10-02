萬聖節好去處｜水上樂園哈囉喂　鬼馬水上南瓜祭

「海洋公園水上樂園哈囉喂──鬼馬水上南瓜祭」即日至10月31日舉行，水上樂園化身成瘋狂玩水聖地，南瓜遍布樂園每個角落，讓大家與嘩鬼好友，一同玩轉萬聖節。

沿着螺旋形通道舞動前行，走進「恐怖音樂漩渦」，詭異音樂隨即飄入耳中。到達「漂流探秘」，散布水面的南瓜，陪伴大家由熱帶雨林穿越到北極冰洞，「漂」住探秘玩「瘋狂南瓜漂流之旅」。室外「湧浪灣」變身成為「吹氣南瓜波波池」，多個巨型南瓜任大家瘋狂打卡。

「珊瑚大堂」備有不同「嘩鬼攤位遊戲」；「TRICK OR TREAT巨型扭蛋機」將於周六、周日為大家帶來驚喜。

「哈囉喂」水上電影節

逢周五下午5時，「天海灣」舉行「哈囉喂水上電影節」，為大小朋友帶來連場沉浸式的水上電影體驗。

9月15日 愛登士家庭

9月22日 愛登士家庭2

9月29日 自殺特攻：超能暴隊

10月6日 書中自有魔怪谷

10月13日 書中自有魔怪谷2：翻生萬聖節

10月20日 鬼靈精怪大酒店

10月27日 鬼靈精怪大酒店2

「鬼同你舞」

逢周六，一大班鬼魅舞者會在「天海灣」或「湧浪灣」大展魅力，邀請大家一齊

投入歌舞魅影，把哈囉喂派對氣氛推至高峰。

哈囉喂大激鬥

周末亦可與好友組隊參加「南瓜王大對決之『水彈大激鬥』」，進行連場刺激水彈大戰，爭奪南瓜王寶座，以及到「灣岸小食」參加「大胃鬼王爭奪賽」，鬥快食完特設美食。

入場票詳情：shorturl.at/avzAE

網址：waterworld.oceanpark.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm