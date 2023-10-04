著數情報｜HomeSquare「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」　指定消費獲高達$6000商場電子贈券、即抽即中驚喜賞

一站式家居主題商場HomeSquare即日起至11月12日推出「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」，帶來各種至筍優惠及體驗，打造優質睡眠質素，當中包括：1) HomeSquare及新城市廣場提供多間商戶優惠，輕鬆入手睡眠單品；2) 「Hugge Life消費賞」，只要消費滿指定金額，即可獲贈最高$6000商場電子贈券及枕頭；3) 「即抽即中驚喜賞」，贏取高達$50,000名牌寢具禮品，持HomeCircle有效發票更可額外獲1次抽獎機會；4) 「試床專員體驗」，撥打預約熱線即可安排預約場內所有牀褥試牀服務並由專人介紹；5) 「去舊迎新 · 床褥捐贈」與牀師傅合作，維修舊牀褥並捐贈社福機構「綠德好」予有需要的人士；6) Simmon 及Sealy獨家限定店登陸HomeSquare，帶來多個獨家優惠。

「Embrace The Hugge Life 寢室體驗6重奏」

日期：即日起至11月12日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

「Hugge Life消費賞」

日期：即日起至11月12日

時間：上午11時至額滿即止

地點：HomeSquare 1樓顧客服務中心

「即抽即中驚喜賞」

日期：即日起至11月12日

時間：上午11時至額滿即止

地點：HomeCircle 8樓換領攤位

詳情：消費滿$1000即可獲1次抽獎機會，持HomeCircle 有效發票即可獲額外1次（共2次）抽獎機會

試牀專員體驗

日期：即日起至11月12日

時間：上午11時至9時

預約熱線：2634 0666

「去舊迎新 · 床褥捐贈」

日期：即日起至11月12日

時間：上午11時至9時

地點：L1 顧客服務中心

登記方法：顧客必須出示有效發票並親臨顧客服務中心作登記，並由牀師傅安排上門回收舊牀褥。

Simmons及Sealy獨家限定店

日期：10月20日至11月12日

時間：上午11時至9時

地點：HomeSquare L1 中庭

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm