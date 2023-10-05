海港城Evening Delights　海運戲院周二晚買一送一　8pm後多間餐廳推出買一送一及$100任選3款甜品飲品｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

尖沙嘴海港城Evening Delights：即日起至11月5日，每個周二於戲院即場購買晚上6時後之電影放映場次，即可享買一送一優惠，憑相關電子消費收據及電影戲票票尾，即可換領海港城$100電子美食現金券。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴海港城由即日起推出一系列晚間消費優惠，包括免費泊車優惠及聯乘海運戲院帶來夜場電影購票優惠。即日起至10月20日，逢周一至五晚上7時後入車，消費$100即可獲得3小時免費泊車；消費$200更可享5小時免費泊車。其他時段消費每$100可享1小時免費泊車，每日最高可享6小時。

另外，即日起至11月5日，於晚上8時後入座指定海港城餐廳，即可享有特選餐牌買一送一優惠；晚上8時後入座指定餐廳，可用優惠價$100在指定餐牌上任選3款甜品和飲品。即日起至11月5日期間每個周二於戲院即場購買晚上6時後之電影放映場次，即可享買一送一優惠，憑相關電子消費收據及電影戲票票尾，即可換領海港城$100電子美食現金券。

海港城Evening Delights

●海運戲院周二買一送一優惠

日期及時間：即日至11月5日逢周二6:00pm後

詳情：www.harbourcity.com.hk

●免費泊車優惠

日期及時間：即日至10月20日周一至周五7:00pm後

詳情：www.harbourcity.com.hk

●指定餐廳優惠

日期及時間：即日至11月5日8:00pm後

詳情：www.harbourcity.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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