好去處｜新都城中心、新港城中心「After 8 Music Night Carnival」　10月6日起一連六場Busking音樂會

將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心10月6日起舉行一連六場Busking夜間音樂表演，邀請11個唱作歌手及音樂人到場大展歌喉，以音樂打造至Chill 氛圍，與市民以音樂共度狂歡夜晚。張進翹（Manson）及唱作女歌手Mic周卓盈將會打頭陣，於10月6日晚上8時在MOSTown新港城中心L2天幕廣場獻唱，10月7日晚上8時在MCP新都城中心則有周卓盈及泰倫斯（Terence）以歌聲來陪伴大家歡度假期。其他參加Busking夜間音樂表演的歌手包括陳樂頤（Georgina）、管鋈（Wayne）、雷深如（J.Arie）、陳凱彤（Lilian）、黃明德（Dark）、黃曦桃（TAO TAO）、洪助昇（Aiden）及陳慧敏（Vivian），大家可以免費參與Busking音樂會，近距離欣賞偶像大放異彩。

新都城中心、新港城中心「After 8 Music Night Carnival」10月周五及周六夜間音樂表演

馬鞍山MOSTown新港城中心網站：www.mostown.com.hk

將軍澳MCP新都城中心網站：www.metrocityplaza.com

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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