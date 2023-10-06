下午茶之選｜普慶餐廳「普慶朱古力樂園」周末下午茶自助餐

香港逸東酒店普慶餐廳（The Astor）即日起推出「普慶朱古力樂園」周末下午茶自助餐，供應超過50款朱古力甜點及下午茶美食，朱古力甜點包括68%特濃可可朱古力蛋糕、榛子牛奶朱古力蛋糕、士多啤梨白朱古力蛋糕、熱情果朱古力蛋糕、藍莓白朱古力慕絲卷蛋等，甜品師傅更會即席炮製流心朱古力蛋糕配冰凍香蕉棒棒，現場亦準備3款朱古力噴泉，包括經典黑朱古力、白朱古力和士多啤梨朱古力口味，另有12款口味的Mövenpick雪糕及雪葩無限量供應。鹹點選擇同樣吸引，包括海鮮冷盤、龍蝦小漢堡、烤豬鞍配番茄莎莎醬、烤澳洲牛肩胛配紅酒及黑朱古力醬、油封鴨肉意式香草包、韓式燉羊腿及燉牛肋骨墨西哥捲餅等，更可無限量暢飲朱古力榛子奶昔及青蘋果茉莉花茶。

普慶餐廳「普慶朱古力樂園」周末下午茶自助餐

供應期：即日起（周六、日及公眾假期）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：每位$298（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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