荷里活廣場「消費五重賞」　5pm後消費滿$400即送戲飛　消費滿$1500換領$250商戶優惠券｜香港夜繽紛‧夜經濟夜市消費著數情報

鑽石山荷里活廣場由10月13日至12月31日推出「消費大激賞」，豪派總值超過$350萬商戶優惠券。（圖片由相關機構提供）

鑽石山荷里活廣場推出「消費五重賞」，包括「夜消費」雙重賞及「消費大激賞」，VIC會員同時尊享不同購物獎賞，包括「積分 Double UP」及「最高消費購物賞」，選購心水貨品更增添購物樂趣。

荷里活廣場「消費五重賞」

1. 5pm後好戲賞

日期： 即日至10月27日（逢周一至五，公眾假期除外）

換領時間：5:00pm-10:00pm（或至當日換完即止）

換領地點：荷里活廣場1樓禮品換領處（近H&M）

詳情： 憑即日下午5時後於場內以電子貨幣消費滿$400，即有機會換領MCL Cinemas Plus+荷里活戲院 2D 電影禮劵1張（價值$100）。每日名額70個，先到先得，換完即止。

2. 晚間泊車優惠

日期：即日至12月31日（逢周一至周五，公眾假期除外）

時間：7:00pm後

詳情：逢周一至五（公眾假期除外），於晚上7時後入車，並於當晚在場內以電子貨幣消費滿$100或以上，即可享3小時免費泊車；消費滿$200或以上更可享5小時免費泊車，VIC會員每日更可享額外1小時泊車優惠，每人每日最多可享5小時免費泊車優惠。

3. 消費大激賞

日期：10月13日至12月31日（逢周五至日及公眾假期）

換領時間： 下午1時至晚上8時（或至當日換完即止）

換領地點： 荷里活廣場1樓換領處（近 Ray-Ban）

詳情：憑即日於場內以電子貨幣消費滿 $1500，或VIC會員憑150積分，即有機會換領「$50購物優惠劵」2張、「$50時裝及美容優惠劵」2張及「$50美食優惠劵」1 張。名額有限，先到先得，換完即止。

4. 積分Double賞

日期：10月10、20及30日

詳情：VIC會員憑場內以電子貨幣消費滿$200或以上，成功登記之有效發票即可賺取2倍VIC 會員積分。

5. 最高消費購物賞

日期：即日起至12月31日

詳情：首3名累積最高消費金額（不少於$50,000）的VIC會員，可分別獲贈MaBelle $5000現金劵、JINS $4500現金劵及SILVER SHOP $4000現金劵。

網站：www.plazahollywood.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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