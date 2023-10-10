「康文賞花速遞」本周介紹白千層（Paper Bark Tree），屬桃金娘科常綠喬木，原產地為澳洲和亞洲熱帶地區。白千層在香港的花期分別由3月至5月，以及9月至11月，花呈白色，遠看就似一個水樽清潔刷，開花時像無數把小毛刷掛在樹上，好像鋪滿白雪一樣，非常漂亮。白千層灰白色的樹皮薄如紙一般，又會一層一層般剝落，就像有無盡的薄層一樣 ，所以有「白千層」之稱。柴灣公園（近緩跑徑）、九龍寨城公園（近東正道路旁）及元朗公園（大草地）都可以看到。facebook短片

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