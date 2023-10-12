康得思酒店酒吧9pm後堂食餐飲八折｜香港夜繽紛‧夜經濟夜市消費著數情報

香港康得思酒店推出全新夜間餐飲禮遇，即日至2023年11月30日，晚上9時後惠顧時尚歐陸餐廳、酒吧Alibi - Wine Dine Be Social、戶外酒吧The Garage Bar，可獲限時堂食餐飲八折優惠。兩間餐廳周末會營業至深夜，Alibi亦邀於亞洲50最佳酒吧之一的The Old Man酒吧之調酒師Art Fatkullin，於2023年10月30日客席Alibi特別調製雞尾酒。

Alibi - Wine Dine Be Social

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

查詢：3552 3231／WhatsApp：6656 2206

營業時間：周日至周四 上午10時至凌晨1時

周五、周六、公眾假期前夕 上午10時至凌晨2時

The Garage Bar

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L樓

查詢：3552 3232／WhatsApp：6656 2206

營業時間：下午5時至凌晨1時

網址：www.cordishotels.com/tc/hong-kong/dine

facebook: www.facebook.com/cordishk

註：資料以主辦方公布為準

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