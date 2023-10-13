下午茶之選｜香港美利酒店「夢彩花漾」下午茶　歎下午茶送ALBION奇肌修復露t

凡惠顧「夢彩花漾」下午茶，每個客人可獲贈ALBION奇肌修復露eclafutur t 10ml一支及日式尊貴手部護理服務。（圖片由相關機構提供）

香港美利酒店與日本護膚品牌ALBION合作，即日起至11月30日推出「夢彩花漾」下午茶，鹹點包括煙三文魚他他椰菜花焦糖布丁、車厘子鵝肝慕斯配開心果碎、意式肉腸蘆筍卷配奶油麵包、飛魚子鮮蟹肉沙律軟包以及野菌蛋批配意式雪糕泡沫；甜點則有荔枝白朱古力慕絲、粉紅石榴慕絲脆餅、青檸芝士蛋糕、蝶豆花薄荷意式奶凍、大溪地雲呢拿馬卡龍、柚子檸檬撻，以及抹茶鬆餅和伯爵茶鬆餅，還可享用於餐桌呈上的三交魚子蝦肉燒賣配蒔蘿醬。另外更可以選擇以每位$158升級享用新鮮生蠔（兩隻）、Murray魚子醬配小班戟及酸忌廉配上R de Ruinart Brut香檳。

凡惠顧「夢彩花漾」下午茶，每個客人可獲贈ALBION奇肌修復露eclafutur t 10ml一支及日式尊貴手部護理服務（價值$900），同時於ALBION專櫃購買任何正價產品更可額外獲贈賦活彈力健康水體驗套裝乙套（價值$170），數量有限，送完即止。

香港美利酒店 X ALBION 「夢彩花漾」下午茶

供應期：即日至11月30日

供應時間：3:30pm-5:30pm

價錢：兩位$796，額外一位另加$398（另設加一服務費）

地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店26樓Popinjays

電話：3141 8888

預訂：bit.ly/albion-aft-tc

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm