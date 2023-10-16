下午茶之選｜馬哥孛羅酒店香港 X TEA CHÂTEAU「茗茶饗樂下午茶」　四餐廳SAVVY、Three on Canton、大堂酒廊、Cucina有得歎

馬哥孛羅酒店—香港即日起至11月30日與養生茶品牌TEA CHÂTEAU合作，推出全新「茗茶饗樂下午茶」，四間餐廳包括SAVVY、Three on Canton、大堂酒廊，以及Cucina，以TEA CHÂTEAU多款養生茶入饌，炮製多款鹹甜美點，搭配一按即沖的養生茶，為賓客打造寫意的午後時光。

馬哥孛羅酒店香港 X TEA CHÂTEAU「茗茶饗樂下午茶」

太子酒店SAVVY

下午茶以三層架盛載11款鹹甜美點，從鹹點麻香帶子配茉莉芒果汁和意大利巴馬火腿配仿魚子及無花果醬，到甜點大紅袍朱古力撻，都融合了茶香風味，加上抹茶鬆餅配忌廉及果醬和瑪德蓮蛋糕，TEA CHÂTEAU更精選三款茶飲與下午茶套餐搭配。

供應時間：

周一至五3:00pm-6:00pm（最後點餐時間4:30pm）

周六、日及公眾假期3:30pm-6:00pm（最後點餐時間4:30pm）

價錢：一位$284，兩位$568（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城港威商場3樓GW3209A

電話或WhatsApp訂座：2113 6188

港威酒店Three on Canton

下午茶以陳皮龍蝦他他脆米、普洱茶煙雞肉以及酥炸生蠔配桂花泡沫開展品茶之旅，加上甜點包括烏龍茶忌廉蛋糕卷、烏龍茶熱情果拿破崙、苿莉花牛奶朱古力慕絲以及大紅袍肉桂英式鬆餅，再搭配Three on Canton獨有茗茶──洋甘菊焙茶作結。

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

價錢：一位$284，兩位$568（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城廣東道13號港威酒店3樓

電話：2113 7828

WhatsApp即時訂座：5217 6428

馬哥孛羅香港酒店大堂酒廊

下午茶先以煙三文魚卷配奶油蘿蔔、火雞芒果三文治及其他鹹點喚醒味蕾，接着帶來甜點包括朱古力鐵觀音慕絲蛋糕、陳皮普洱焦糖燉蛋和綠茶馬卡龍，最後享用洋甘菊焙茶提子鬆餅及玫瑰花茶瑪德蓮蛋糕，搭配TEA CHÂTEAU的養生茶──靈芝大紅袍，為這次下午茶作結。

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：一位$284，兩位$568（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店大堂

電話︰2113 3919

馬哥孛羅香港酒店Cucina

下午茶包括六款鹹點與六款甜點，鹹點包括鴨肝肉醬配薰衣草果凍、紅菜頭菲達芝士炸飯團、意式蝦多士配番茄、百香烏龍等，甜點則有白桃烏龍慕絲杯、茉莉花茶巧克力果仁糖、抹茶紅豆奶油卷、伯爵茶芝士餅及檸檬馬卡龍等，再伴隨TEA CHÂTEAU「補血養顏」養生茶。

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：一位$284，兩位$568（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

電話：2113 0808

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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