「康文賞花速遞」本周介紹水黃皮（Wild Bean），屬蝶形花科的常綠喬木，是香港原生植物。水黃皮通常在海邊看到，有粉紅色至淡紫色的花，盛開時候奼紫嫣紅，分別有春天、秋天兩次花期。水黃皮一邊有花開一邊有花凋落，落花鋪滿地下時就猶如一張淡紫色地氈。另外，水黃皮的葉與果樹「黃皮」的葉十分相似，加上生於水邊，故稱「水黃皮」；它的莢果像豆一樣，可隨水漂流傳播種子，所以有「水流豆」之稱。青衣海濱公園（近緩跑徑）、鴨脷洲風之塔公園（沿海邊）及南昌公園（近草坪）都可以看到。facebook短片
賞花：
白千層【短片】
複羽葉欒樹【短片】
蘭花草【短片】
香水連翹【短片】
金苞花【短片】
紫薇【短片】
嘉蘭【短片】
雞蛋花【短片】
音符花【短片】
穗花棋盤腳【短片】
粉葉金花【短片】
假蘋婆【短片】
紅花玉蕊【短片】
戈登銀樺【短片】
薑荷花【短片】
荷花【短片】
龍船花【短片】
依蘭【短片】
射干【短片】
鳳凰木【短片】
百子蓮【短片】
銀珠【短片】
藍花楹【短片】
首冠藤【短片】
杜鵑花【短片】
樹頭菜【短片】
藍花藤【短片】
禾雀花、黃花老鴉嘴【短片】
紅花荷【短片】
黃花風鈴木@東涌赤鱲角
魯冰花@天水圍公園
李花@天水圍、大埔
富士櫻@沙田城門河畔
廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊【多圖】
中大河津櫻【多圖】
蔓性風鈴花【短片】
吊鐘花@紫羅蘭山【多圖】
白梅與相思@大埔【多圖】
短片：兔仔花、洋水仙@香港公園球根植物展
銀杏@中大未圓湖【多圖】
鳳梨花【短片】
紅掌【短片】
欖仁樹【短片】
一品紅【短片】
白千層【短片】
秋英【短片】
貓鬚草【短片】
赤苞花【短片】
使君子【短片】
複羽葉欒樹【短片】
桂葉黃梅【短片】
黃槐決明【短片】
全緣葉珊瑚【短片】
黃鐘花【短片】
鳳眼藍【多圖】
穗花棋盤腳【短片】
藍雪花【短片】
珊瑚藤【短片】
紫蟬【短片】
彩虹小鳥蕉【短片】
睡蓮【短片】
紅萼龍吐珠【短片】
香彩雀【短片】
千日紅【短片】
刺桫欏、木賊【短片】
大花紫薇【短片】
水石榕【短片】
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm