好去處｜「盞鬼」愉景灣2023南瓜森林　10‧29萬聖夜市集 x 扮鬼扮馬「毛」特兒大賽 x 溜冰場寒冰實驗室

迎接萬聖節，愉景灣今日起至10月31日打造成「盞鬼南瓜森林」，搭配閃爍的南瓜燈飾，於愉景廣場和愉景北商場將設置多個打卡位讓大家盡情拍個夠。另外，10月29日則會舉行「愉景灣萬聖夜市集」，匯聚超過70個特色攤位，售賣手作及萬聖節特色產品。大家不妨穿上創意萬聖節服飾，帶同小朋友和毛孩參加「最『盞鬼』造型網上攝影比賽」和現場活動「扮鬼扮馬『毛』特兒大賽」，有機會贏取豐富獎品。愉景廣場更設有「盞鬼變身彩繪」及「嘩鬼大派禮物」活動，無論是一家大細或一大班朋友都可以扮鬼扮馬，齊齊盡興而歸。

至於愉景灣溜冰場的「瘋狂科學家之寒冰實驗室」，設有自助糖果吧、嘩鬼扮嘢比賽、鬼口水工作坊、面部彩繪和主題攝影區，為大家帶來冰雪刺激的冒險；而在愉景廣場的LOST密室逃脫體驗館，亦提供獨特的主題密室逃脫遊戲，適合大人小朋友一齊解謎揭秘。

「盞鬼」愉景灣2023

1. 盞鬼南瓜森林

日期：10月20日至31日

時間：全日開放，亮燈時間為6:00pm-11:00pm

地點：愉景廣場（正門旁）及愉景北商場

2. 愉景灣萬聖夜市集

日期：10月29日

時間：2:00pm-9:00pm

地點：愉景廣場

詳情：www.handmadehongkong.com

3.愉景灣溜冰場–瘋狂科學家之寒冰實驗室

日期：10月29日

時間：6:30pm-10:00pm

地點：愉景灣溜冰場

詳情：www.dbicerink.com/

4.愉景灣LOST密室逃脫遊戲

日期：10月逢周五、六、日及公眾假期，另加開10月30及31日

時間：11:00am-7:00pm

地點：愉景廣場 G11A-1 號舖

網上預約：losthk.com/booking/

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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