崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks　線上獨家預購開始｜著數情報

崇光SOGO將於10月27日至11月26日期間，推出「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」，聯同500個商戶，在崇光銅鑼灣店及SOGO eStore，分兩階段提供年度最強購物優惠，並同時推出SOGO「敢謝要廣傳」活動（憑指定消費可獲高達3X積分）。此外，SOGO eStore及「崇光感謝祭美妝 VIP預購日」亦率先登場。

崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks

即日至10月26日：SOGO eStore線上獨家預購指定貨品

10月18日-10月24日：崇光銅鑼灣店21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日

10月27日-11月12日：崇光感謝祭Part 1 - 銅鑼灣店及SOGO eStore

11月13-26日：崇光感謝祭 Part 2 - 銅鑼灣店及SOGO eStore

SOGO「敢謝要廣傳」活動

SOGO eStore線上獨家預購指定貨品

即日至10月26日期間，在崇光網上商店單一購物滿淨值$1800，輸入「TW60」可獲$60折扣；單一購物滿淨值$3200，輸入「TW120」可獲$120折扣。

崇光感謝祭美妝 VIP預購日

即日至10月24日期間，崇光21/F崇光宴會廳舉行「崇光感謝祭美妝 VIP預購日」，推出限定美妝套裝，及提供專業美容諮詢服務。

SOGO Rewards會員單一購物每滿淨值$2000，可獲贈崇光感謝祭美妝VIP預購日$100現金券1張；而中銀崇光Visa卡持有人在場內簽帳，可獲額外5%現金回贈。

網址：www.sogo.com.hk/tc/happenings/thankful_weeks

SOGO網址：www.sogo.com.hk