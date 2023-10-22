崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks　線上獨家預購開始｜著數情報

崇光SOGO將於10月27日至11月26日期間，推出「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」，聯同500個商戶，在崇光銅鑼灣店及SOGO eStore，分兩階段提供年度最強購物優惠，並同時推出SOGO「敢謝要廣傳」活動（憑指定消費可獲高達3X積分）。此外，SOGO eStore及「崇光感謝祭美妝 VIP預購日」亦率先登場。
崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks
即日至10月26日：SOGO eStore線上獨家預購指定貨品
10月18日-10月24日：崇光銅鑼灣店21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日
10月27日-11月12日：崇光感謝祭Part 1 - 銅鑼灣店及SOGO eStore
11月13-26日：崇光感謝祭 Part 2 - 銅鑼灣店及SOGO eStore
SOGO「敢謝要廣傳」活動
在活動網頁 thankfulweeks2023.com，透過簡單步驟，製作「敢」謝信息，分享至個人facebook或Instagram向「敢」謝對象勇敢道謝，並標註 #敢謝最高 及 @sogohongkong，憑指定消費可獲高達3X積分。
SOGO eStore線上獨家預購指定貨品
即日至10月26日期間，在崇光網上商店單一購物滿淨值$1800，輸入「TW60」可獲$60折扣；單一購物滿淨值$3200，輸入「TW120」可獲$120折扣。
崇光感謝祭美妝 VIP預購日
即日至10月24日期間，崇光21/F崇光宴會廳舉行「崇光感謝祭美妝 VIP預購日」，推出限定美妝套裝，及提供專業美容諮詢服務。
SOGO Rewards會員單一購物每滿淨值$2000，可獲贈崇光感謝祭美妝VIP預購日$100現金券1張；而中銀崇光Visa卡持有人在場內簽帳，可獲額外5%現金回贈。
網址：www.sogo.com.hk/tc/happenings/thankful_weeks
SOGO網址：www.sogo.com.hk