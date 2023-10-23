下午茶之選｜ARTĒ Madrid X 海景嘉福洲際「The Fluttery Garden下午茶」　11月11日前預訂享七折早鳥優惠

西班牙首飾品牌ARTĒ Madrid與香港海景嘉福洲際酒店合作，11月1日起至12月31日推出「The Fluttery Garden下午茶」，鹹點包括魚子醬和煙熏三文魚薄煎餅、鴨肝慕斯、慢煮豬肉絲漢堡及煙熏火雞批，甜點則有法式馬卡龍、鑽石朱古力、日式絲滑藍莓芝士餅、蝶豆花檳啫喱、香芋撻，以及英式鬆餅配以牛油忌廉和藍莓果醬，享用午後美食同時可品嘗特色飲品Butterfly-tini。11月11日或之前於酒店官方網店預訂可享有七折早鳥優惠。

享用下午茶均可獲贈由ARTĒ寶石雕琢而成的特別版VIVIANA紫蝴蝶吊墜（價值$880），以及價值$300的現金券，可在香港指定的ARTĒ Madrid店鋪使用。

ARTĒ Madrid X 海景嘉福洲際「The Fluttery Garden下午茶」

供應期：11月1日至12月31日

供應時間：3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$688（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴麼地道70號海景嘉福洲際酒店地下酒廊及M層海景咖啡廳

電話：2585 2545／2731 2860

酒店官方網店：zh-tw.icgrandstanford.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm