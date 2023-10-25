消費情報｜YOKU MOKU登港10周年　買指定禮盒送明信片、讚好facebook分享帖文送雪茄蛋卷

日本甜點品牌YOKU MOKU以「雪茄蛋卷專門店」為人熟悉，今年是YOKU MOKU登港10周年，品牌推出香港周年限量版雪茄蛋卷禮盒，年度聖誕節日雜錦曲奇禮盒及冬季雜錦曲奇蛋卷禮盒系列，禮盒包含雪茄蛋卷、朱古力夾心曲奇、牛油曲奇酥等，可以一次過品嘗不同口味甜點。YOKU MOKU更聯乘3個本地藝術家Stella So、John Ho及Oh Mankee，將個人特色與港日兩地建築地標，重新演繹經典產品。由即日起購買指定雪茄蛋卷禮盒，即可獲贈一套兩張明信片（藝術家設計、YOKU MOKU 10周年限定款）；讚好YOKU MOKU facebook專頁及分享指定帖文，即可免費獲贈人氣皇牌雪茄蛋卷，數量有限，送完即止。

YOKU MOKU香港周年限量系列

雪茄蛋卷禮盒（原味20件，$248）

南青山蛋糕卷（原味$188、皇室奶茶味$198）

YOKU MOKU聖誕禮盒系列

節日精選雜錦曲奇蛋卷禮盒（26件$435、46件$618）

特選雜錦曲奇蛋卷禮盒（50件$698）

尊貴雜錦曲奇蛋卷禮盒（60件$895）

網站：www.yokumoku.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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