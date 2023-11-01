元朗錦田「2日1夜山海露營祭」　指定消費加錢換入場券睇營火音樂晚會體驗露營生活

領展與香港汽車露營專站Autocamper合作，11月25至26日舉行「2日1夜山海露營祭」，可一次盡享多項活動，包括樂隊Nowhere Boys現場表演、野炊體驗、早晨瑜伽活動、野外手沖咖啡、山系手藝工作坊等。領展Link Up會員只須於推廣期間（即日至11月30日）任何連續14日內，憑良景廣場、蝴蝶廣場、富東廣場及逸東商場同一商場不同商戶發出之正本機印發票，總電子消費滿$1500加$1099，即可換領「2日1夜山海露營祭」2人券一張；或連續14日內總電子消費滿$2500加$1999，即可換領「2日1夜山海露營祭」4人券一張。營地將提供露營一站式齊全配備，包括帳篷、桌椅、煮食用具、露營墊、露營燈或其他露營套裝，晚上更備有「BBQ燒烤食材包」。

場地亦提供租用營地旅行車服務，參加者可自由選擇自駕汽車或租用營地旅行車，租用汽車更可專享山海節限定優惠，租車時只需出示優惠碼「TMA&AB_88」即可享八八折。另外更會提供「山海露營祭」限定優惠，凡於「2日1夜山海露營祭」期間享用租車服務，收費僅以一日租金計算，由11月25日起租，可選擇11月26日或27日還車（即豁免周末附加費、P牌附加費及周末兩日起租的規定）。車款數量有限，可盡早預約租車以預留心儀車款。

元朗錦田「2日1夜山海露營祭」

日期：11月25至26日

地點：元朗錦田江大路321號大江埔村 Autocamper 大江埔

詳情：www.linkreit.com

註：價錢及資料以相關機構公布為準

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