聖誕2023：Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列　締造柔亮彩妝

Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列（圖片由相關機構提供）

Laura Mercier推出Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列，靈感源自為永恆黑夜注入溫暖光芒的閃爍星辰，將璀璨繁星結合法式彩妝美學，妝品換上亮金夢幻星圖的絕美限定包裝，包括皇牌蜜粉套裝、迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝，更限定加推新品粉櫻綻光8色眼影盤，打造柔亮彩妝，點亮迷人星夜。

Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列

粉櫻綻光8色眼影盤（$500）

The Guiding Star柔光透明蜜粉套裝（$380）

Starlight柔光透明蜜粉增量套裝（$560）

Cosmic Stars 迷你幻魅眼影筆套裝（$390）

Stellar Shimmers迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝（$390）

Cosmic Pairing水漾淨透裸光潤唇彩套裝（$360）

Glow and Go Forth 迷你輕透潤色水漾胭脂液套裝（$280）

Cosmic Light迷你柔光透明蜜粉（Sephora獨家發售，$120）

Tools of the Trade限定旅行化妝掃套裝（$750）

發售日期：11月14日

facebook：www.facebook.com/LAURAMERCIERBYHK

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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