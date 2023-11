聖誕2023：Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列　締造柔亮彩妝

next

Laura Mercier推出Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列,靈感源自為永恆黑夜注入溫暖光芒的閃爍星辰,將璀璨繁星結合法式彩妝美學,妝品換上亮金夢幻星圖的絕美限定包裝,包括皇牌蜜粉套裝、迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝,更限定加推新品粉櫻綻光8色眼影盤,打造柔亮彩妝,點亮迷人星夜。

Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列

粉櫻綻光8色眼影盤($500)

The Guiding Star柔光透明蜜粉套裝($380)

Starlight柔光透明蜜粉增量套裝($560)

Cosmic Stars 迷你幻魅眼影筆套裝($390)

Stellar Shimmers迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝($390)

Cosmic Pairing水漾淨透裸光潤唇彩套裝($360)

Glow and Go Forth 迷你輕透潤色水漾胭脂液套裝($280)

Cosmic Light迷你柔光透明蜜粉(Sephora獨家發售,$120)

Tools of the Trade限定旅行化妝掃套裝($750)

發售日期:11月14日

