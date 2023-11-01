聖誕2023：Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列　締造柔亮彩妝

Laura Mercier推出Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列，靈感源自為永恆黑夜注入溫暖光芒的閃爍星辰，將璀璨繁星結合法式彩妝美學，妝品換上亮金夢幻星圖的絕美限定包裝，包括皇牌蜜粉套裝、迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝，更限定加推新品粉櫻綻光8色眼影盤，打造柔亮彩妝，點亮迷人星夜。
Laura Mercier璀璨星圖限量節日系列
粉櫻綻光8色眼影盤（$500）
The Guiding Star柔光透明蜜粉套裝（$380）
Starlight柔光透明蜜粉增量套裝（$560）
Cosmic Stars 迷你幻魅眼影筆套裝（$390）
Stellar Shimmers迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝（$390）
Cosmic Pairing水漾淨透裸光潤唇彩套裝（$360）
Glow and Go Forth 迷你輕透潤色水漾胭脂液套裝（$280）
Cosmic Light迷你柔光透明蜜粉（Sephora獨家發售，$120）
Tools of the Trade限定旅行化妝掃套裝（$750）
發售日期：11月14日
facebook：www.facebook.com/LAURAMERCIERBYHK
註：資料與價錢以主辦方公布為準
聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe
2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA
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