恒隆旗下商場「hello夜遊賞」消費優惠　晚上消費可獲電影禮券或電子優惠券｜香港夜繽紛‧夜經濟夜市消費著數情報

恒隆地產旗下商場［康怡廣場、淘大商場、Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號、渣打銀行大廈）］即日至11月30日推出「hello夜遊賞」，hello會員於活動期間在淘大商場或康怡廣場，於晚上7時或之後惠顧或入座至少一間零售商戶及一間餐飲商戶，並累積電子消費滿$1400或以上，即可獲贈MCL 2D 電影禮券乙張；或在Fashion Walk、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、山頂廣場及恒隆之中環物業，於傍晚5 時或之後惠顧或入座，以單一電子消費滿$600或以上，則可獲贈$100恒隆電子優惠券乙張。

另外，由即日起至2024年1月1日，hello會員於恒隆地產旗下商場累積指定消費金額，即參加「hello 妙『賞』禮遇」，可獲贈不同程度獎賞，最高可享總值高達$1100恒隆電子購物禮券。多間商戶特設購物優惠，包括周大福（雅蘭中心店）、百老滙（Fashion Walk恒隆中心店）及彌明生活百貨指定分店，消費賺取商戶電子券，享用更多優惠。

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註：資料以主辦方公布為準

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