下午茶之選｜銅鑼灣利景酒店「中西合璧下午茶」　網上預訂享優惠價

銅鑼灣利景酒店旗下陳家廚房即日起至11月30日推出「中西合璧下午茶」，供應各式鹹甜美點五款中式鹹點包括椒鹽一口鮑魚、精緻懷舊港式蝦多士、豬肉及雞肉串燒配黑松露醬、金盞脆脆帶子、容姐越南春卷；四款西式甜點則有清香檸橘瑪德蓮蛋糕、青蘋果白朱古力乳酪杯、紐約芝士餅、黑松露特濃朱古力撻，另有招牌美式鬆餅，可選原味及特濃朱古力口味，配果醬、朱古力醬及奶油忌廉。周末或假日惠顧下午茶送意大利汽酒一杯（每個客人）。

酒店更推出獨家網上優惠，逢周一至周五可以$278優惠價享用原價$398的兩位用「中西合璧下午茶」；逢周六日及或假日則可以$308優惠價享用原價$438的兩位用下午茶。

銅鑼灣利景酒店「中西合璧下午茶」

供應期：即日至11月30日

供應時間：周一至六2:30pm-5:30pm；周日12:00pm-4:00pm

價錢：（另設加一服務費）

兩位$398（周一至周五）

兩位$438（周六日及或假日）

地址：灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫一樓

電話：2833 5566

網上預訂：bit.ly/3tDw6Jp

註：資料及價錢以餐廳公布為準+

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm