聖誕2023：BOBBI BROWN 2023節日彩妝系列　耀金奢華妝品打造華麗妝容

BOBBI BROWN推出全新限量版耀金奢華系列，連同人氣產品投入節日派對，以高貴美妝產品打造奢華妝容，點亮尊屬華麗風采，展現獨特迷人真我，讓身心時刻容光煥發。品牌同場推出限量奢華緞光聖誕倒數月曆及禮物套裝，使節日金光持續閃耀。

BOBBI BROWN奢華緞光聖誕倒數月曆（$1580，包含12款熱賣護膚及彩妝必備小禮物，其中附送3款正貨產品）

BOBBI BROWN耀金奢華系列

柔絲炫彩雙色眼影（$450）

柔霧啞光眼影盤套裝（$450）

極緻奢華柔絲唇膏（$345）

都會奢彩眼影盤（$580）

柔絲胭脂及光影盤（$610）

BOBBI BROWN禮物套裝

都市漫遊迷你持久炫彩眼影筆套裝（$295，包含2款迷你持久炫彩眼影筆、迷你耀目煙燻眼睫毛液）

晶鑽極致保濕修護套裝（$1150，包含2款晶鑽極致保濕修護系列熱賣產品及奢絨頭帶）

亮采明眸持久炫彩眼影筆套裝（$990，包含5款持久炫彩眼影筆及耀目煙燻眼睫毛液）

銷售點：官網、全線分店專櫃

官網：www.bobbibrown.com.hk

註：資料與價錢以品牌公布為準

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA

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