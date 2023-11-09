著數情報｜旺角MOKO新世紀「手搖飲品狂歡祭」

MOKO新世紀廣場於即日至11月30日舉行「手搖飲品狂歡祭」，The Point會員於場內即日電子消費滿$500，即可換領「手搖飲品通行證」乙張，憑證可到場內9家人氣茶飲店選購手搖飲品作$25使用。商場更於「雙十一」周末（11月11及12日）擺設巨型手搖茶飲打卡佈置，各位茶迷記得把握機會拍攝「愉快暢飲」的一刻，顧客只需現場讚好指定帖文，即可獲贈手搖茶飲優惠券乙張。另外，更於指定星期一（11月13及20日）推出限量「手搖飲品電子優惠券」，包括買一送一、$11立減券及以$11換購第二杯等限時優惠。

此外，商場更由即日至11月19日舉辦MOKO周末「集」慣：「GOTCHA！Got茶！」市集，以「茶」為主題引入近50個不同類型的本地品牌攤檔進駐，出售各式茶製特色商品。

MOKO新世紀廣場「手搖飲品狂歡祭」

日期：即日至11月30日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：MOKO新世紀廣場L1顧客服務中心

MOKO周末「集」慣：「GOTCHA！Got茶！」市集

日期：即日至11月19日

時間：11:30am-9:30pm

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭（每日） 及L2長廊（11月18至19日）

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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