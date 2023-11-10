聖誕好去處｜姆明雪國奇緣@馬鞍山MOSTown新港城中心　3.5米高充氣姆明+姆明漫畫手稿+期間限定店

以回收膠樽物料再糅合3D打印技術精心打造的紅玫瑰花園，為姆明谷增添濃濃聖誕氣氛@「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」@馬鞍山MOSTown新港城中心（圖片由相關機構提供）

馬鞍山MOSTown新港城中心於11月10日至2024年1月1日呈獻「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，還原姆明世界，讓大家猶如置身於充滿北歐冬日氣氛的姆明谷，與姆明、歌妮、史力奇、小美等姆明一族及好朋友見面，並暢遊3大打卡區及2大主題玩樂區，包括：全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明現身「毛毛姆明遊樂園」；「北歐浪漫小木橋」上與首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇相遇；5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」跟姆明爸爸、姆明媽媽、歌妮、小美及力夫拍照留念。而位於大宅旁由環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術打造的紅玫瑰花園，也是必到打卡之處。於平安夜及聖誕節當日，姆明人偶更會現身MOSTown新港城中心與大家見面。

想深入了解芬蘭森林以及姆明谷的原型世界，不妨來到「姆明手繪收藏閣」欣賞由作者Tove Jansson親手繪畫的珍藏級漫畫手稿。另外，想一展身手的朋友則可以體驗一下芬蘭主題玩意「芬蘭木棋挑戰場」，又或參與「姆明大冒險互動遊戲」。

MOSTown新港城中心在推廣期內於L3活動區特設「姆明一族期間限定店」及「姆明嘉年華打卡區」。期間限定店發售超過250件精品，當中包括15款全球首次登場並於期間限定店獨家發售的姆明主題商品。

「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」@馬鞍山MOSTown新港城中心

日期：2023年11月10日至2024年1月1日

時間：打卡區及姆明一族官方珍藏漫畫手稿展區：10:00am-10:00pm

冬日玩樂區：12:00pm-8:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

姆明一族期間限定店@馬鞍山MOSTown新港城中心

日期：11月10日至2024年1月1日

時間：11:00am-9:00pm

地點：MOSTown新港城中心L3活動區

註：資料以主辦方公布為準