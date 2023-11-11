聖誕好去處｜馬鞍山廣場「BLING雪夢幻聖誕城堡」 Cinnamoroll玉桂狗國王5米高聖誕城堡歡迎你

「置富Malls·Cinnamoroll BLING雪聖誕王國」旗下的馬鞍山廣場於即日至2024年1月1日由Sanrio人氣角色人物Cinnamoroll（玉桂狗）帶領下，變身成為「BLING雪夢幻聖誕城堡」，以流星點綴塔尖、魔幻暖意為主調色彩、高達五米的聖誕城堡，早已被白雪添上冬日獨特氣氛，與以玉桂狗及朋友Milk作為題材的馬賽克琉璃拼貼窗戶互相輝映。頭戴冠冕的玉桂狗國王駕駛由白馬拉動的粉紅色馬車，接載大家抵達遍佈閃爍聖誕樹的城堡前庭。從馬車下來，由五彩繽紛的蝴蝶、彩球、王冠加持的夢幻噴水池，以星河代替水流，迎接大家與玉桂狗一同投幣許願。玉桂狗國王於城堡門前等候帶大家進入城堡。還有遠處迎接的公主Mocha、管家Espresso與Milk，記得與他們打個招呼。

今次活動特別推出兩款限量禮品，分別為Cinnamoroll甜蜜窩心暖杯與Cinnamoroll暖笠笠咕𠱸毛氈，Fortune+ 會員於場內消費滿指定金額，即可以將它們帶回家中。另外，大家記得參與「BLING雪聖誕挑戰站」，完成遊戲贏取美食現金券。

馬鞍山廣場「BLING雪夢幻聖誕城堡」@置富Malls X Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

日期：即日至2024年1月1日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

註：資料以主辦方公布為準