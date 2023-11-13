Sho-Chan旅遊及家居用品、百變小櫻25周年手表@7仔預購站　yuu會員預購旅行箱額外賞3000分｜消費情報

人氣角色Sho-Chan登陸7仔預購站，帶來一系列的旅遊及家居用品，包括20" 四輪旅行箱、摺疊式四輪旅行箱、輕便旅行掛勾袋、可摺疊衣物收納袋套裝、地毯及大小碗套裝。日本人氣動漫《百變小櫻》25周年，兩款百變小櫻 25周年手表可以預購，還有百變小櫻及基路仔手機帶；Sanrio角色則化身迷你麻雀套裝，以及抱枕毛毯連眼罩及雙層陶瓷碟點心架，可愛又實用。另外，以任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」為主題的Nintendo Switch Lite及混合蘇格蘭威士忌「芝華士XV 15年 x JB 限量版連高球杯」亦同時登陸7仔預購站。11月15日早上7時起至11月28日可以預購，yuu會員今期更享有特別優惠，預購Sho-Chan 20" 四輪旅行箱或Nintendo Switch Lite「集合啦！動物森友會」主機組合，可額外賞3000 yuu積分。

預購網址：www.7-eleven.com.hk/zh/news/preorder

預購日期：11月15日早上7時起至11月28日

註：價錢及資料以相關機構公布為準

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