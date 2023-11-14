聖誕2023：Sisley限量版盛放牡丹系列　聖誕優惠套裝倍添氣氛

Sisley與波蘭藝術家Elzbieta Radziwill合作，以華麗優雅的牡丹花為主題，推出限量版盛放牡丹系列，4款系列產品包括升級版全能乳液、淨白亮肌抗污染氣墊粉底SPF50+/PA++++、植物輕爽極緻透亮粉底液及凝潤水亮唇彩。另外，Sisley更預備多款限定聖誕優惠套裝，從肌膚護理、頭髮修護，以至香氛產品一應俱全，為佳節倍添氣氛。
Sisley限量版盛放牡丹系列
升級版全能乳液（$1850/125ml）
淨白亮肌抗污染氣墊粉底SPF50+/PA++++（$900/15g）
植物輕爽極緻透亮粉底液（$650/30ml）
凝潤水亮唇彩（$380）
Sisley部分聖誕限量版套裝：
活膚再生抗老 1+1 禮盒（$4300，價值$5060）
Eau Du Soir Gift Set I Love My 30ml香氛禮盒套裝（$950，價值$1230）
Izia Gift Set I Love My 50ml香氛禮盒套裝（$1000，價值$1100）
Eau De Campagne Gift Set I Love My 100ml香氛禮盒套裝（$950，價值$1230）
Izia La Nui Gift Set I Love My 30ml香氛禮盒套裝（$950，價值$1230）
銷售點：Sisley美容專門店、專櫃、Sisley官方網店
官方網店：www.sisley-paris.com
註：資料與價錢以品牌公布為準
聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe
2023妝品：bit.ly/3Wv4qiA
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