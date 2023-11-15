聖誕好去處｜荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」三大夢幻聖誕打卡位　

鑽石山荷里活廣場即日起至2024年1月1日舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，慶祝My Little Pony 40周年，廣場化身成大型城堡，打造三大夢幻聖誕打卡位，包括「七色彩虹拱廊」、「閃爍夢幻聖誕城堡」及「浪漫星空館」，現場更特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，場地以彩虹顏色為設計主調，投射出Y2K的主流風格，3米高聖誕粉紅小馬燈牌亦是另一打卡位。

「尋找My Little Pony之旅」互動遊戲同時推出，只要與不同的小馬角色打卡及捐款，即有機會獲得「My Little Pony A5文件夾」一份。另外，現場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品，包括2024年座枱月曆、暖手午睡枕及便攜式充電器，憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款，即可把限定禮品帶回家。

荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

註：資料以主辦方公布為準

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