聖誕好去處｜荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」三大夢幻聖誕打卡位　

荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」:場內設有不少My Little Pony拍照打卡位。(圖片由相關機構提供)

「浪漫星空館」@荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」(圖片由相關機構提供)

「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」@荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」(圖片由相關機構提供)

鑽石山荷里活廣場即日起至2024年1月1日舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,慶祝My Little Pony 40周年,廣場化身成大型城堡,打造三大夢幻聖誕打卡位,包括「七色彩虹拱廊」、「閃爍夢幻聖誕城堡」及「浪漫星空館」,現場更特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,場地以彩虹顏色為設計主調,投射出Y2K的主流風格,3米高聖誕粉紅小馬燈牌亦是另一打卡位。

「尋找My Little Pony之旅」互動遊戲同時推出,只要與不同的小馬角色打卡及捐款,即有機會獲得「My Little Pony A5文件夾」一份。另外,現場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品,包括2024年座枱月曆、暖手午睡枕及便攜式充電器,憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款,即可把限定禮品帶回家。

荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

日期:即日至2024年1月1日

時間:10:00am-10:00pm

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

註:資料以主辦方公布為準

