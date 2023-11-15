聖誕好去處｜The Snowman「Christmassy World」@iSQUARE國際廣場　重現《The Snowman》故事場景

尖沙嘴iSQUARE國際廣場即日起至2024年1月1日舉行The Snowman「Christmassy World」，重現英國經典童話《The Snowman》多個故事場景，由童話故事主人翁James與雪人帶大家翱翔展翅、追尋夢想。現場有6米高的巨型充氣雪人伴以白雪組成的夢幻聖誕樹，並透過多個經典故事場景，如雪人的誕生、雪人與男孩相遇、雪人與男孩布置聖誕樹、雪人聖誕狂歡派對、聖誕老人工作室等，讓大家一同見證童話《The Snowman》繪本面世45周年及動畫播出40周年，沉醉在充滿聖誕氣氛的童話故事世界之中。在聖誕佳節連續四天，更會有飄雪，為大家帶來一個漫天飛雪的白色聖誕。另外，12月15至28日在iSQUARE國際廣場於最多兩間不同商戶同日累積消費達$800或以上，即有機會換領The Snowman限量版環保食物袋乙個。

The Snowman「Christmassy World」@iSQUARE國際廣場

日期：即日至2024年1月1日

地點：尖沙嘴iSQUARE國際廣場

飄雪日期及地點：12月23-24日（地下iPIAZZA）、12月25-26日（3樓 iFUNCTION）

飄雪時間：2:00pm-5:00pm（每10分鐘1次）

註：資料以主辦方公布為準

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