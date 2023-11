聖誕好去處｜黃埔天地「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」　2米高Mr. Happy裝置、穿越聖誕繪本 走進Music POP-Up Book世界

黃埔天地「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」:聚寶坊「Mr. Men Little Miss – POP-UP Music Book」派對(圖片由相關機構提供)

黃埔天地「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」:黃埔號「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」嘉年華(圖片由相關機構提供)

英國著名兒童繪本Mr. Men Little Miss登陸黃埔天地,即日起至2024年1月1日舉行「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」,Mr. Men Little Miss一眾角色如Mr. Strong、Mr. Tall、Little Miss Hug和 Little Miss Sunshine等在黃埔迎接大家,打造兩大打卡場景,包括黃埔號「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」嘉年華,設有2米高鮮黃色的Mr. Happy 吹氣裝置,以及旋轉高塔滑梯、溜冰場、聖誕拱門等打卡位;聚寶坊「Mr. Men Little Miss – POP-UP Music Book」派對,Mr. Tickle、Mr. Strong及Little Miss Sunshine在雪山上換上聖誕服裝,坐上神奇雪橇車由繪本穿越到聚寶坊,高叫Merry Christmas,走入卡座更會即時播放聖誕旋律。另外,於聖誕新年到黃埔天地購物玩樂,更可以參加「黃埔聖誕大街 Hide-and-Seek」活動贏取禮品。

黃埔天地「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」

日期:即日至2024年1月1日

時間:10:00am-10:00pm

地點:黃埔天地黃埔號(船尾戶外位置)、聚寶坊(德安街入口)

註:資料以主辦方公布為準

