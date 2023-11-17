7仔消費情報｜ANNA SUI x Sanrio隨行Mini Box　下周三起儲7-11印花換購

7-Eleven與ANNA SUI和Sanrio Hong Kong合作，以型格和華麗為主題，將Sanrio角色重新包裝，包括Hello Kitty、Kuromi、Bad Badtz-maru（XO）、Little Twin Stars、My Melody 和Cinnamoroll（玉桂狗），搭配ANNA SUI黑色蕾絲、復古風格，以及經典玫瑰、蝴蝶印花，加上黑色與紫色的招牌配色，打造6款「ANNA SUI｜Sanrio characters隨行Mini Box」。11月22日早上7時至2024年1月1日可儲印花隨機換購，配搭出型格造型。

ANNA SUI x Sanrio隨行Mini Box

印花派發詳情：11月22日7:00am起至2024年1月1日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：11月22日7:00am起至2024年1月5日，儲齊8張印花加$48，即可隨機換購「ANNA SUI｜Sanrio characters 隨行Mini Box」1個；儲齊12張印花加$88，即可隨機換購「ANNA SUI｜Sanrio characters 隨行Mini Box」2個。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：11月22日7:00am起至2024年1月1日，yuu會員可以8800 yuu積分加$10，隨機換購「ANNA SUI｜Sanrio characters 隨行Mini Box」1個。兌換日期為11月22日7:00am起至2024年1月5日。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm