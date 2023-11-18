聖誕下午茶｜九龍東皇冠假日「Cielo x GLYCEL熊式閃亮」下午茶　網上預付優惠高達八折

九龍東皇冠假日酒店星幕（Cielo）聯乘瑞士美容品牌GLYCEL，2023年12月16日至2024年1月1日推出「Cielo x GLYCEL熊式閃亮」下午茶，備有鹹甜點各五款。所有甜品化身成聖誕造型，包括薑味英式鬆餅配玫瑰莓果醬及濃縮鮮奶油、白朱古力熊仔樹頭蛋糕、熊仔薑味奶油夾心千層酥、金巴利泡芙、白色節慶馬卡龍、熊仔糖霜曲奇。鹹點有意大利風乾火腿配無花果、磯煮鮑魚、煙三文魚三文魚子多士、火雞紅石榴撻、脆口炸蝦，配咖啡或茶。網上預付可獲高達八折優惠。

「Cielo x GLYCEL熊式閃亮」下午茶顧客可獲贈GLYCEL體驗裝；憑換領卡於GLYCEL門市換領全效升級版魚子極緻修護面膜1片及購物禮遇；憑換領信可於指定香港GLYCEL美妍中心免費享用細胞昇華修護療程1次。

GLYCEL X Cielo「熊式閃亮」下午茶

供應期：12月16-23日、12月26日-2024年1月1日

供應時間：每日3:30pm-5:30pm

價錢：每位$218（兩位起）（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店47樓（港鐵將軍澳站C出口）

查詢電話：3983 0638

網址：crowneplazatkoshop.com/zh/cielo-festive-tea-set

註：資料及價錢以餐廳公布為準