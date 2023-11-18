聖誕好去處｜太古城中心 X 迪士尼　9.5米高Mickey聖誕小屋　Groot立體現身

一眾迪士尼朋友於四大種植元素陪你一起開始栽種。（圖片由相關機構提供）

太古城中心與迪士尼攜手於11月17日至2024年1月1日送上「GROW with LOVE」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成聖誕綠色園地主題大型裝置，招募大家用愛心去栽種植物，為聖誕加添一點綠、加添一點愛。大家可以在9.5米高Mickey聖誕小屋下，與迪士尼朋友歡聚於四大種植元素互動區域（「Chip‘n Dale種子天幕」、「Donald灌溉水車」、「Minnie陽光田舍」及「Groot愛心溫室」），Groot更會首次立體現身。只要於互動區域集齊種植元素，就可以由零開始親手培育的一棵植物。

場內設有「GROW with LOVE期間限定店」，齊集超過300款超精緻的迪士尼商品，當中米奇造型苔玉、部分Love Nature系列咖啡杯及環保袋更是活動期間限定登場。LIVE+會員於12月1日至12月26日期間於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「聖誕購物三重賞」，換領多項獨家聖誕禮物。

太古城中心 X 迪士尼「GROW with LOVE」 聖誕主題活動

日期：11月17日至2024年1月1日

時間： 周一至五：12:00pm-9:00pm

周六、周日及公眾假期：11:00am-9:00pm

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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