消費情報｜YOHO MALL聖誕消費禮遇：「一田購物優惠日加碼賞」、「冬日消費多重賞」

元朗YOHO MALL推出聖誕消費禮遇，先後推出「一田購物優惠日加碼賞」 及「新地商場 X 銀聯卡 冬日消費多重賞」。即日起至11月28日，即日以電子貨幣於YOHO MALL一田超市消費滿$100或以上及到場內其他商戶消費$1000或以上，即可換領$100 YOHO MALL電子禮券，讓顧客可於一田掃貨期間再享近10%回贈。另外，由12月8日至2024年2月18日，The Point 會員憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼即日簽賬滿指定金額，可換領相應Point Dollar獎賞，以工銀亞洲銀聯信用卡簽賬及參加換領更可單日換領高達$1120 Point Dollar。

YOHO MALL「一田購物優惠日加碼賞」

日期：即日至11月28日

時間：上午10時至晚上10時

換領地點：YOHO MALL I及II顧客服務中心

YOHO MALL「冬日消費多重賞」

詳情：www.yohomall.hk

註：資料以主辦方公布為準

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