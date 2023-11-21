聖誕好去處｜天水圍+WOO嘉湖 「聖誕BLING雪演奏廳」

「置富Malls·Cinnamoroll BLING雪聖誕王國」旗下的+WOO嘉湖即日起至2024年1月1日舉行「聖誕BLING雪演奏廳」，由Sanrio人氣角色人物 Cinnamoroll（玉桂狗）擔任總指揮，帶領由好朋友包括Mocha、Milk、Cappuccino、Expresso、Chiffon所組成的詩歌合唱團，演唱一系列聖誕歌曲。舞台背後的大型管風琴，以及兩旁由玉桂狗演奏的豎琴與色士風等各種樂器合奏下，各音樂家踏上指揮台，發揮音樂潛能，引領在場朋友們一同高歌，以悠揚樂韻頌唱美妙冬日聖誕佳節。

今次活動特別推出Cinnamoroll甜蜜窩心暖杯及Cinnamoroll暖笠笠咕𠱸毛毯兩款限量禮品 ，Fortune+ 會員於場內消費滿指定金額即可帶回家中。另外亦可以參與「BLING雪聖誕挑戰站」，完成遊戲贏取美食現金券。

+WOO嘉湖 「聖誕BLING雪演奏廳」@置富Malls X Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

日期：即日至2024年1月1日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

註：資料以主辦方公布為準

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