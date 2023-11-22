聖誕下午茶｜香港萬麗海景酒店「萬」妙佳節下午茶派對　網上預購八折

香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant與英國茶及咖啡品牌Whittard of Chelsea合作，11月27日起至12月31日推出「萬」妙佳節下午茶派對，鹹點包括魚子醬三文魚薄餅、牧羊人批、小牛肉吞拿魚醬三文治及風乾火腿與芝士拼盤，甜點則有綴以Whittard of Chelsea的白朱古力紅莓曲奇、薑餅朱古力熱布甸、聖誕茶牛油蛋糕及聖誕咖啡焦糖燉蛋，加上聖誕麵包布甸配雲尼拿醬，以及肉桂英式鬆餅，再呷一口Whittard茗茶或醇香咖啡，共嘗佳節禮「饌」。於萬麗網上商店預購下午茶，可享八折優惠，售完即止。下午茶派對過後，更可獲Natural Ponti優惠券，購物滿$300或以上即可享$60折扣。

香港萬麗海景酒店「萬」妙佳節下午茶派對

供應期：11月27日至12月31日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

價錢：兩位原價$657.8，優惠價$538.2；一位原價$360.8，優惠價$295.2

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓

電話：2802 8888

萬麗網上商店：bit.ly/3MhAq7N

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm