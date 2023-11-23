聖誕好去處｜葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」　3大飄雪仙境、4大慶典登場

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」：7米高聖誕樹（圖片由相關機構提供）

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」：戶外溜冰場「城市雪印」（圖片由相關機構提供）

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」：戶外溜冰場「城市雪印」（圖片由相關機構提供）

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」：幻彩水晶球（圖片由相關機構提供）

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」（圖片由相關機構提供）

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」：Bling雪玻璃球（圖片由相關機構提供）

葵芳新都會廣場即日起至2024年1月1日舉行「夢幻冬日雪之國」，將美式聖誕氛圍搬進城市，帶來4大冬日節慶主題活動，包括戶外溜冰場「城市雪印」、3大「飄雪冬日」打卡園區（「7米高巨型聖誕樹」、「Bling雪玻璃球」及「幻彩水晶球」）、與聖誕老人在樹屋之約，以及網羅逾50個人氣品牌的「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集，為大家帶來一個驚喜難忘的聖誕佳節。

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

1.「飄雪冬日」打卡園區

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新都會廣場L4露天廣場

2.「城市雪印」：户外飄雪溜冰體驗

日期：11月18日至2024年1月1日

開放時間：

11月18日至11月30日 12:00pm-10:00pm（逢周六及日）

12月1日至2024年1月1日 5:00pm-9:00pm（逢周一至五）； 12:00pm-10:00pm（逢周六及日）

地點：新都會廣場L4露天廣場

3.「樹屋之約」與聖誕老人見面

日期：12月24至26日

時間：3:00pm-7:00pm

地點：新都會廣場L3中庭

4.「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集

日期：12月8日至2024年1月1日（逢周五、六、日及公眾假期）

時間：5:00pm-9:00pm（逢周五）；1:00pm-9:00pm（逢周六、日及公眾假期）

地點：新都會廣場L3及L4露天廣場

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2023：

銅鑼灣時代廣場x聖誕精靈Lumi 6米高聖誕樹打卡、聖誕老人驚喜現身

將軍澳新都城：6米高布穀鳥鐘小屋飄雪

元朗YOHO MALL星座主題 6米高聖誕樹、星座互動遊戲

東涌東薈城：藍精靈聖誕村莊

更多聖誕好去處：shorturl.at/xEGJP

聖誕2023：bit.ly/3QeTKUe

更多好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm