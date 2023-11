聖誕好去處｜旺角T.O.P x 東尼電機「聖誕懷孕動物大TWINS徙」　三大聖誕限定角色登場

next

旺角T.O.P與「東尼電機」合作,即日起至2024年1月14日舉行「T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙」,變成大型「育嬰院」,一眾搞笑動物BB遍佈全場,打造四大打卡位,包括3米高巨型懷孕雪人將冬日氣氛散布旺角街頭、15倍放大懷孕聖誕鹿及其座駕「懷孕聖誕鹿車」,以及能近距離接觸一對對動物「龍鳳胎」BB的「嬰國」等。另外,商場準備「T.O.P x 東尼電機 • 懷孕動物」聖誕系列獨家精品供大家消費換領,包括「聖誕懷孕動物」懷孕雪人LED燈座、懷孕聖誕鹿環保袋及聖誕懷孕鎖匙扣等,更有期間限定推出的「聖誕懷孕動物」雪人盲盒。

旺角T.O.P x 東尼電機「聖誕懷孕動物大TWINS徙」

日期:即日至2024年1月14日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

註:資料以主辦方公布為準

