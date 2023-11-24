下午茶｜香港麗晶酒店節日下午茶及聖誕下午茶

迎接12月接踵而來的節日，香港麗晶酒店大堂酒廊於12月16日至2024年1月6日（12月23至25日除外）特設二人節日下午茶，為客人提供一系列自家製時令鹹甜美點；而為慶祝聖誕佳節，大堂酒廊更將於12月23日至25日推出聖誕節二人下午茶，讓客人享用多款佳節特色美點。

香港麗晶酒店大堂酒廊下午茶

1. 節日下午茶

供應期：12月16日至2024年1月6日（12月23至25日除外）

供應時間：12:00pm-2:30pm／3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$1088（配搭Sei Bellissimi Bellini氣泡酒兩杯）（另設加一服務費）



2. 聖誕節下午茶

供應期：12月23至25日

供應時間：12:00pm-2:30pm／3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$1288（配搭Sei Bellissimi Bellini氣泡酒兩杯）（另設加一服務費） [聖誕下午茶餐單]

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂

電話：2313 2313／電郵：dining.regenthk@ihg.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm